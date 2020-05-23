Пугачева пришла на помощь сраженному инсультом Моисееву

23.05.2020 | 10:09

Инсульт разделил жизнь Бориса Моисеева на "до" и "после". Исполнитель стал затворником: перестал посещать светские мероприятия и давать интервью журналистам. В трудный период на помощь к певцу пришла Алла Пугачева.

Арт-директор Сергей Горох поделился новыми подробностями о состоянии звезды. Борис Моисеев чувствует себя нормально и ведет образ жизни артиста-пенсионера: смотрит записи своих выступлений и гуляет на улице. Раз в год исполнитель ездит в Юрмалу, где встречается с друзьями и посещает концерты.

Кроме того, певец регулярно общается по телефону с родственниками, поклонниками и коллегами. Артисту часто звонит Алла Пугачева. Примадонна спрашивает, как у него дела, и предлагает помощь. "Периодически звонят Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Нелли Кобзон", – приводит слова Сергея Гороха "Пятый канал".

Представитель добавил, что Борис Моисеев не одинок. Помощник навещает его почти каждый день. Исполнитель старается относиться ко всему с юмором, однако иногда его все же задевают слухи об ухудшении состояния. "Он видит эти статьи и расстраивается", – рассказал Сергей Горох.

Ранее продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что последствия инсульта негативно сказываются на Борисе Моисееве. По его словам, певец перестал общаться по телефону, потому что не всегда понимает, с кем разговаривает. "Он не помнит людей, не помнит события", – поведал менеджер.