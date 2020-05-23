Помощник Бориса Моисеева сделал заявление после тревожных слухов о состоянии артиста

23.05.2020 | 15:57

Сергей Горох сообщил, что состояние Бориса Моисеева, пережившего инсульт, уже несколько лет стабильно. Слухи о том, что знаменитости стало хуже, являются неправдивыми.

Арт-директор Бориса Моисеева, Сергей Горох, подчеркнул, что артист живет тихой размеренной жизнью пенсионера. Знаменитость выполняет все рекомендации медиков, много гуляет, общается с друзьями, проводит время за просмотром фильмов и записей собственных выступлений.

Моисеев, как оказалось, до карантина часто наведывался в Юрмалу. Там у артиста есть жилье. В городе на берегу Рижского залива знаменитость обычно встречается с приятелями и посещает культурные мероприятия.

Бориса Моисеева поддерживают близкие. Артист постоянно на связи с родственниками из Израиля и Канады. Часто вокалисту звонит Алла Пугачева. Примадонна активно интересуется жизнью коллеги по цеху. Не забывают о Борисе Моисееве Филипп Киркоров, Нелли Козон и Кристина Орбакайте.

Сам Сергей Горох навещает вокалиста каждый день. Помощник отметил, что обычно Моисеев находится в отличном расположении духа. Единственное, что всерьез расстраивает знаменитость, – неправдивые статьи в прессе.

Напомним, на днях СМИ опубликовали интервью продюсера и основателя группы "Ласковый май" Андрея Разина. Музыкальный деятель сообщил, что Борис Моисеев очень плох и страдает провалами в памяти. Арт-директор знаменитости, Сергей Горох, это заявление опровергает.