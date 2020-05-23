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Михалков сорвался на мат в прямом эфире

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Никита Михалков в прямом эфире передачи "Бесогон" обругал матом главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева. В связи с тем, что шоу режиссера теперь выходит не на федеральном канале, а только на Youtube, Михалков решил не скрывать своего мнения о Гусеве.

Михалков бурно отреагировал на критику со стороны главного редактора "МК". Павел Гусев нелестно высказался о новом выпуске шоу "Бесогон" и предположил, что режиссер "не в себе". Стоит отметить, что темой передачи был всемирный заговор, о котором Никита Михалков уже не раз упоминал. Режиссер предположил, что население Земли будут чипировать вакциной от коронавируса.

Главный редактор "МК" заявил, что сам лично не интересуется данной передачей, но заявления такого характера приводят его в ярость. Павел Гусев назвал такие шоу "глупыми" и "рассчитанными на быдляк". Журналист убежден, что высказывания Михалкова оскорбляют многомиллионную аудитурию. Вместе с тем, Гусев усомнился в адекватности режиссера и отметил, что умный человек никогда не стал бы делать подобные заявления в прямом эфире.

Никита Михалков решил нанести ответный удар главному редактору "МК" и прямо с экрана обратился к журналисту.

"Паш, ты о****, что ли?", – поинтересовался режиссер.

Поклонники Михалкова отмечают, что после данного заявления в прямом эфире "Бесогона" Гусев неожиданно поменял свою точку зрения и напомнил аудитории, что с Никитой Сергеевичем они старые друзья.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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