«Все кушать хотят»: Пригожин заступился за затравленного из-за пенсионеров Тарзана

22.05.2020 | 15:19

Пользователи Сети набросились на Тарзана после его слов о бедных артистах. Стриптизер считает, что государство во время пандемии должно было помочь денежными средствами не пенсионерам, а артистам, которые остались без работы. На сторону супруга Наташи Королевой попробовал встать Иосиф Пригожин.

Пандемия коронавиурса и режим самоизоляции практически парализовали работу артистов. Певцам, актерам и прочим людям, зарабатывающим на искусстве, в настоящий момент приходится очень тяжело.

Иосиф Пригожин ознакомился с высказыванием Тарзана, который раскритиковал правительство за денежную поддержку пенсионеров, и так "сидящих дома и получающих пенсию". Полностью соглашаться со словами мужа Наташи Королевой продюсер не стал. Однако Пригожин отметил, что артисты действительно остались без средств к существованию, и поддержка со стороны государства в таком случае должна быть.

Иосиф понимает, что у всех сложилось впечатление, будто знаменитости – "жирующие люди". Но это не так, заверяет он. Также Пригожин просит обратить внимание не только на известных артистов, но и на других людей, которые связаны с искусством – это частные коллективы, танцовщики, пишет портал URA.RU.

"Когда артист становится брендом, он не работает один: его окружает огромное количество людей. Это огромная творческая команда 30-40 человек, где все кушать хотят", – заметил Пригожин.

По мнению продюсера, несколько месяцев артист сможет прокормить свой коллектив, однако потом средства в любом случае заканчиваются, и наступает кризис.