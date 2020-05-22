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Состояние матери Сати Казановой стремительно ухудшается

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На днях Сати Казанова сообщила о том, что она, ее сестра и мать заболели. Однако если певице удалось стабилизировать свое состояние, то ее родительница попала в больницу.

Сати Казанова уехала из Москвы в Кабардино-Балкарию, к своим родным. Отправилась она туда, чтобы посетить похороны. В автомобильной катастрофе погиб близкий их семье человек. Позднее певица почувствовала себя плохо. Она полагает, что ее, мать и сестру могло продуть во время похорон.

"Я три дня ухаживала за мамой, со мной ничего не было, а потом я проснулась и почувствовала, что у меня першит горло и немного ломает", – сообщила Сати Казанова. Затем у нее стала подниматься температура. Она подержалась два дня, а потом понизилась. У сестры температура тоже спустя некоторое время спала.

А вот у матери температура держалась больше недели. Тогда артистка повезла ее на КТ. Там выяснилось, что у нее пневмония, повреждено 20% легочной ткани. Сейчас мать Сати Казановой в больнице. У нее диагностировано двустороннее воспаление легких. "За два дня до КТ у нее появился нехороший кашель, и она сама сказала: "Давайте сделаем мне КТ". Мы тут же помчались", – сообщила артистка.

Сати Казанова подчеркнула, что и она, и сестра, и мать сдавали тесты на коронавирус. Все они показали отрицательный результат. Однако певица намерена пересдать анализ. "Я не очень доверяю этим тестам. Я сейчас хочу дождаться, когда инкубационный период закончится, и уже в маске, чтобы не подвергать никого риску, вернуться в Москву и пересдать анализ на иммуноглобулины", – поделилась планами популярная артистка.

Сати Казанова, к слову, тоже проходила КТ. "Мне сказали, что таких прекрасных чистых легких не видели за последнее время", – похвасталась певица. Сейчас она пока никак не лечится. Она лишь пьет витамины и употребляет эхинацею. Артистка лишь поддерживает иммунитет. Певица верит, что ее матери станет лучше и она быстро восстановится.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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