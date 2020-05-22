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«Сочувствую Степаненко»: Брухунова отреагировала на жесткие слова

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С четвертой женой Еленой Степаненко юморист Евгений Петросян прожил более 30 лет, однако ушел от нее, когда повстречал молодую Татьяну Брухунову. Пятой жене артиста то и дело приходится отвечать на критику и нападки.

Елена Степаненко и Евгений Петросян оформили развод еще несколько лет назад, но до сих пор бывшие супруги не могут поделить совместно нажитое имущество. А еще некоторые поклонники Елены Степаненко никак не могут смириться с тем, что теперь Евгений Петросян счастлив с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, поэтому то и дело стараются ее побольнее уколоть в Сети.

Впрочем, 31-летняя супруга юмориста не дает себя в обиду. Она либо отвечает на критические отзывы, либо сразу блокирует. Татьяна искренне не понимает, зачем люди приходят к ней на страничку и "гадят", ведь они ее совершенно не знают.

Нередко комментаторы упоминают и бывшую жену Евгения Петросяна. Отметим, что после развода Елена Степаненко буквально преобразилась: похудела, сменила прическу, наряды, начала выступать с новой программой, стала ведущей развлекательного шоу. Особо наблюдательные поклонники уверены, что артистка сделала пластическую операцию.

Однако не все верят в то, что юмористка счастлива. "Хороша! Сочувствую Степаненко и ее игре в радость", – отметила одна из подписчиц Брухуновой. Та ей ответила: "Не стоит! Елена Григорьевна, очевидно, счастлива! За нее можно только порадоваться!"

Получила Татьяна и жесткий комментарий: "Не уважаю подобных женщин. Получается жена с ним десятки лет... и в горе и в радости и имущество все нажив.. а тут жена стала стареть и вот оно счастье. Не сказала бы слово увидев в профиле счастливые фото с мужем, всякое случается. Вам все вернется (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Брухунова не стала молчать. "А как же три предыдущие жены? До той диковиной четвертой, о которой говорите Вы. Там годы совместной жизни. И даже ребенок", – высказалась пятая жена Евгения Петросяна.

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Источник — dni.ru
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