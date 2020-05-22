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Новые фото Софии Ротару на карантине произвели фурор

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Софии Ротару летом исполнится 73 года, но кто даст?! В Сети появились новые фотографии популярной артистки, которые вызвали бурную реакцию у зрителей.

Говорят, София Ротару пережидает режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, в Киеве. Певица предпочитает лишний раз не выходить на улицу, потому что находится в зоне риска. И дело не только в возрасте. У "хуторянки" еще в молодости возникли проблемы с легкими: ходили слухи, что она лечилась от туберкулеза.

Впрочем, участок у артистки большой, и чтобы удовлетворить потребность в свежем воздухе, достаточно просто выйти за дверь. К дому певицы примыкает огромный сад с разными растениями. Сейчас там вовсю цветут тюльпаны.

"С Днем вышиванки!" – обратилась к подписчикам София Ротару, обнародовав несколько фотографий. Певица запечатлена в саду, облаченная в темно-зеленый наряд. Артистка распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Компанию ей составил домашний любимец. Этот белоснежный пес частенько становится героем съемки. Без сомнения, Ротару души не чает в своем питомце.

Судя по комментариям, свежие снимки певицы произвели неизгладимое впечатление на фанатов. Поклонники пришли в восторг, увидев подтянутую артистку. Они рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях. А еще отметили скромность певицы, которая предпочитает не выпячивать подробности частной жизни.

Также фанаты выразили надежду увидеть артистку. Ее сын Руслан Евдокименко в недавнем интервью пообещал порадовать поклонников. Звезда готовит новые песни. "Артистка понимает: после окончания пандемии нужно будет пополнять семейный бюджет, который за время самоизоляции сильно опустел. С помощью новых песен артистка планирует подогреть интерес к своей персоне", – сообщил наследник исполнительницы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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