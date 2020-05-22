«Не давайте ей таблеток!» Началову перед смертью три недели спасали в клинике для зависимых

22.05.2020 | 20:09

Со дня смерти Юлии Началовой идет второй год, но все обстоятельства ее скоропостижной смерти в марте 2019-го до сих пор не раскрыты. Чтобы лучше понять случившееся с певицей, стоит вспомнить события последних месяцев ее жизни.

У Юлии Началовой был целый букет серьезных заболеваний – диабет, подагра, хроническая системная красная волчанка. Потом добавился сепсис. Бывший концертный директор певицы рассказывал, как тяжело ей было выступать: она не могла самостоятельно обуться, после исполнения всего одной песни выступал обильный пот. А однажды звезда не смогла встать с кровати и сорвала выступление, хотя петь предстояло в Администрации президента.

Коллектив певицы долго молчал об этом факте, но шила в мешке не утаишь. За полтора года до смерти Юлия Началова провела три недели в знаменитой столичной клинике Марии Фроловой на Можайском шоссе. В разное время там спасли многих артистов и политиков. Об этом месте стоит рассказать поподробнее.

Здесь, в том числе, лечат пациентов, страдающих от алкогольной, наркотической, никотиновой зависимости, а также сопутствующих заболеваний, связанных с расстройством психики. Глава центра – чемпионка мира по каратэ-до, мать семерых детей Мария Фролова.

Как рассказали друзья Юлии Началовой, ее в этом медицинском центре не избавляли от зависимости. Просто не давали пить никаких таблеток – ни для похудения, ни антидепрессантов, ни диуретиков (добавки, уменьшающие количество воды в организме, которые используются для снижения веса перед соревнованиями и на детокс-диетах. – Прим. ред.).

Через три недели пребывания в центре под присмотром врачей певице стало лучше. Казалось, теперь многие проблемы отступят, жизнь наладится. Юля была полна планов, надежд, собиралась снова замуж, однако 16 марта 2019 года ее сердце остановилось.