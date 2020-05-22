Композитор Матвейчук о разводе с Макеевой: Никакая мама не виновата

22.05.2020 | 14:50

В студии шоу "Судьба человека" композитор Глеб Матвейчук рассказал о причинах, по которым распался его брак с актрисой Анастасией Макеевой. Пара была вместе более семи лет.

После расставания молодых людей ходило много слухов о том, что послужило причиной разлада в семье. Одним из факторов называли конфликт девушки с матерью возлюбленного. Как выяснилось в беседе с Борисом Корчевниковым, недопонимание с родительницей действительно имело место, однако вовсе не оно стало причиной развода.

Глеб Матвейчук вспомнил начало отношений с артисткой. Тогда мужчина только окончил институт и пришел работать в театр Моссовета. В тот период Настя много снималась в кино.

Молодым людям было интересно обмениваться профессиональным опытом – так завязалась дружба. Спустя полгода они начали встречаться. "Предложение я ей делал как раз во время мюзикла "Монте-Кристо", – вспоминает композитор в эфире шоу "Судьба человека".

Матвейчук отметил, что брак – это большой труд и на любви он долго не продержится, если не прилагать усилий. Также артист добавил, что ему очень не нравилось то, что Анастасия Макеева часто публично рассказывал об их отношениях. "Ну я это не поддерживал, я больше все же интроверт", – говорит мужчина.

После разрыва звезда часто отмечала в интервью, что именно мать бывшего супруга стала причиной разлада. Однако композитор не согласен с Настей. По его словам, когда прошла влюбленность, он посмотрел на партнершу другими глазами.

"Отношения мама не может разрушить, мы сами их разрушили. Я не мог смириться с некоторыми вещами. Мы сами виноваты, что брак распался. Никакая мама не виновата", – заключил артист.