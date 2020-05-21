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Все оставит себе: Полина Гагарина не будет делить имущество с мужем

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Полина Гагарина не отдаст мужу то, что заработала во время брака. Скандального процесса, очевидно, не будет.

На днях поклонники Полины Гагариной узнали шокирующую новость – певица разводится со своим избранником Дмитрием Исхаковым. Пара была в браке шесть лет. За это время у супругов появились недвижимость и сбережения.

Ничего из этого не достанется Дмитрию. С самого начала был заключен договор: все, что имеет и приобретает Полина, остается лишь ее собственностью.

По данным журнала Forbes, Гагарина заработала 377 миллионов рублей в год. Эксперты отметили, что один рекламный контракт певицы стоит около 14 миллионов, а заказное выступление – 3,5 миллиона.

Знаменитость владеет квартирой площадью 137 квадратных метров в центре Москвы и загородным домом. Кроме того, с прошлого года идет строительство более просторного здания.

Дмитрий зарабатывал в 100 раз меньше супруги и просто не мог помогать с покупкой недвижимости. Исхаков – востребованный фотограф, но в месяц он мог заработать лишь 300-400 тысяч рублей. В последнее время он также был гендиректором компании, которая занимается организацией концертов Полины, однако недавно покинул этот пост.

Напомним, что у Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова есть общий ребенок – трехлетняя дочь Мия. Также у певицы есть сын от брака с актером Петром Кисловым – 12-летний Андрей.

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Источник — dni.ru
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