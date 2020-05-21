«Удивительно гены работают»: сын Высоцкой растет копией Михалкова

21.05.2020 | 14:58

В следующем году сын Юлии Высоцкой отметит совершеннолетие. Юноша растет симпатичным и уже походит на своего знаменитого родственника.

Как и многие знаменитости, находящиеся на самоизоляции, Юлия Высоцкая предалась ностальгии и вспомнила, чем она занималась, когда в мире не было пандемии коронавируса. Актриса пересмотрела фотографии с прошлогодней поездки в Италию, некоторыми из них она решила поделиться с подписчиками своего инстаграм-аккаунта.

На одном из опубликованных снимков запечатлен 17-летний сын Высоцкой Петр Кончаловский. Молодой человек сидит в кресле, смотрит задумчиво вдаль. На нем надета шляпа и теплый свитер.

Пользователи Сети заметили, что молодой человек становится похожим на своего дядю, знаменитого режиссера Никиту Михалкова. "Парнишка – молодой Никита", "Удивительно гены работают. У Никиты Михалкова два сына, и ни один из них не похож на отца, а племянник его копия", "Как похож на дядю в "Свой среди чужих…". Кровь никуда не деть!", – написали поклонники.

Напомним, Юлия Высоцкая замужем за режиссером Андреем Кончаловским уже больше 20 лет. Актриса часто принимает участие в съемках фильма своего супруга. Помимо сына Петра, у возлюбленных есть 21-летняя дочь Мария.