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«Не помнит людей, не помнит события»: сраженному инсультом Борису Моисееву стало хуже

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Десять лет назад Бориса Моисеева сразил инсульт. Оправиться от удара эксцентричный артист так и не смог.

В последнее время Борис Моисеев ведет затворническую жизнь. С журналистами не общается, светские мероприятия не посещает. А ведь когда-то он был одним из самых эпатажных и эксцентричных исполнителей на нашей эстраде. Виной тому инсульт, который разделил жизнь Бориса Моисеева на "до" и "после".

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин припомнил, что виделся с артистом год назад на съемках шоу Андрея Малахова. "Он тогда еще мог вполне сносно общаться. На данный момент не может", – отметил Разин. Он дал понять, что последствия инсульта негативно сказываются на Моисееве.

"Физически Боре, может, и лучше, но с моральной точки зрения состояние его ухудшается", – сказал Андрей Разин. Он попросил своего друга и помощника Бориса Моисеева Сергея Гороха больше не водить артиста на такие ток-шоу. Продюсер "Ласкового мая" убежден, что в памяти фанатов певец должен остаться таким, каким был раньше.

Андрей Разин подчеркнул: Борис Моисеев не общается по телефону, потому что не всегда может понять, с кем говорит. "В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы... Он не помнит людей, не помнит события. Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил", – признался продюсер.

Отчасти его слова подтвердил промоутер Сергей Лавров. "У Бори есть, конечно, задержка речи, но он не в маразме. По-прежнему шутит, общается. Другое дело, что он не сразу может ответить, из-за этого начинает нервничать, злиться на себя", – рассказал мужчина. По его словам, у Моисеева есть "подпольный" телефон, по которому тот общается с самыми близкими друзьями.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Думал это с прямой линии губера репортаж.

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