«На кону большие деньги»: Кожевникова объяснила происхождение коронавируса заговором

21.05.2020 | 08:35

Мария Кожевникова озвучила свою версию происхождения коронавируса в мире. Актриса и экс-депутат Госдумы считает, что COVID-19 – вовсе не месть матушки-природы, а часть заговора.

Своими мыслями о коварной инфекции звезда поделилась в "Инстаграме". Мария Кожевникова заявила, что в последнее время тщательно следит за публикациями независимых ученых, которые наталкивают на мысль, что с коронавирусом в мире не все так очевидно.

"На кону большие деньги и власть над человечеством!" – отметила артистка. Она добавила, что людей заставляют бояться и закрываться, верить в то, чего не существует, и, наоборот, не замечать глобальных перемен.

Мария не отрицает, что коронавирус в мире существует. "Но чьих это рук дело?! Почему именно сейчас?! К чему это приведет?! И главный вопрос – кто на этом заработает?!" – негодует знаменитость.

Кожевникова призвала поклонников как можно больше читать о ситуации с распространением коронавируса в мире. Особенный интерес у нее вызывают акции протеста в Германии против обязательной вакцинации от COVID-19.

Ранее теориями заговора увлеклась еще одна светская львица – Виктория Боня. Модель верит в чипирование и прочие подобные схемы. Она опубликовала подборку материалов, в которых сообщалось, что вышки 5G неимоверно опасны, а коронавирус придумал Билл Гейтс.