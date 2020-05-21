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Маликов снова начал общаться с бывшей любовницей Ветлицкой

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Когда-то Дмитрий Маликов и Наталья Ветлицкая встречались, однако их пути разошлись. А сейчас бывшие любовники снова начали общаться.

Роман Дмитрия Маликова и Натальи Ветлицкой вспыхнул в конце 80-х годов прошлого века. Артистка работала на подпевке у суперпопулярного исполнителя, по которому сходили с ума молодые фанатки. Маликов был одним из самых красивых певцов на отечественной эстраде.

Он собирал стадионы, но сердце отдал хрупкой блондинке Наталье Ветлицкой, на свидания с которой Дмитрий Маликов мотался буквально через всю Москву. Певица жила в Чертаново, куда артист ездил на новенькой черной "девятке", которую приобрел в Тольятти за десять тысяч рублей. "Я был большой звездой, собирал дворцы спорта в любом городе – по шесть-восемь концертов", – припомнил Маликов в интервью.

Отношения с Ветлицкой оказались недолгими. Оба были молоды, нетерпимы, горячи. "Мы действительно долгое время не общались совсем. Не потому, что оба конфликтные люди, а просто каждый пошел по своей колее", – пояснил Дмитрий.

После расставания у Натальи все же осталось кое-что от бывшего возлюбленного. Это песня "Душа", которую тот написал специально для нее.

Осенью 2019 года Наталья Ветлицкая позвонила Дмитрию Маликову. Она сообщила, что решила вернуться на сцену и попросила разрешения исполнять песню "Душа". Тот ответил согласием. "Мы увиделись в Москве. Она хорошо относится к моим родителям, жене, сестре, они даже немного общаются. Сейчас она уехала в Испанию и зависла на карантине", – сообщил Маликов.

Ранее в интервью Ветлицкая призналась, что не подходила ему: "Я не Димин вариант, ему нужна была другая женщина. Я же была очень огненная, один раз даже дала ему по башке каблуком. Конечно, за дело! Но там была железная набойка, и он потом ходил перебинтованный. На этом все кончилось".

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Источник — dni.ru
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