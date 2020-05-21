Малахов утер нос наступающему на пятки Корчевникову

21.05.2020 | 11:42

Исследовательский холдинг "Ромир" составил рейтинг знаменитостей после опроса владельцев отечественных автомобилей и иномарок. У инфлюенсеров поинтересовались, кто из публичных людей вызывает наибольшее доверие.

Согласно результатам опроса, наибольшее доверие у россиян, имеющих отечественные автомобили, вызывает Алла Пугачева. Народная артистка выступает достаточно редко, но до сих пор является одной из самых любимых знаменитостей.

Примадонне российской эстрады уступила Полина Гагарина. Певица, занявшее второе место в рейтинге, часто дает концерты и появляется на телеэкранах. Недавно она вновь была наставницей в проекте "Голос. Дети".

Юморист Павел Воля и актриса Чулпан Хаматова заняли третье и четвертое место соответственно. Андрей Малахов расположился на пятой позиции и обошел своего коллегу Бориса Корчевникова. Телеведущие имеют собственные передачи на канале "Россия 1". Их даже можно назвать конкурентами, которые сражаются за внимание зрителей.

Борис Корчевников, занявший седьмое место, также уступил ведущему "Поле чудес" Леониду Якубовичу. Рейтинг замыкают народный артист Филипп Киркоров, актер Сергей Безруков и телеведущая Екатерина Андреева.

Отметим, что ведущая программы "Время" – единственная знаменитость, которой также доверяют владельцы иномарок. Они отдали ей второе место. На вершине рейтинга оказался Владимир Познер. В топ также вошли телеведущая Ольга Бузова, актер Александр Петров и шоумен Гарик Харламов.

Вышеперечисленные знаменитости обошли звезду телеканала НТВ Леру Кудрявцеву, телеведущего Владимира Соловьева, журналиста Андрея Норкина. Телеведущий Иван Ургант и блогер Настя Ивлеева оказались последними в рейтинге.