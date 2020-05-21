Полезное

Малахов утер нос наступающему на пятки Корчевникову

Печать

Исследовательский холдинг "Ромир" составил рейтинг знаменитостей после опроса владельцев отечественных автомобилей и иномарок. У инфлюенсеров поинтересовались, кто из публичных людей вызывает наибольшее доверие.

Согласно результатам опроса, наибольшее доверие у россиян, имеющих отечественные автомобили, вызывает Алла Пугачева. Народная артистка выступает достаточно редко, но до сих пор является одной из самых любимых знаменитостей.

Примадонне российской эстрады уступила Полина Гагарина. Певица, занявшее второе место в рейтинге, часто дает концерты и появляется на телеэкранах. Недавно она вновь была наставницей в проекте "Голос. Дети".

Юморист Павел Воля и актриса Чулпан Хаматова заняли третье и четвертое место соответственно. Андрей Малахов расположился на пятой позиции и обошел своего коллегу Бориса Корчевникова. Телеведущие имеют собственные передачи на канале "Россия 1". Их даже можно назвать конкурентами, которые сражаются за внимание зрителей.

Борис Корчевников, занявший седьмое место, также уступил ведущему "Поле чудес" Леониду Якубовичу. Рейтинг замыкают народный артист Филипп Киркоров, актер Сергей Безруков и телеведущая Екатерина Андреева.

Отметим, что ведущая программы "Время" – единственная знаменитость, которой также доверяют владельцы иномарок. Они отдали ей второе место. На вершине рейтинга оказался Владимир Познер. В топ также вошли телеведущая Ольга Бузова, актер Александр Петров и шоумен Гарик Харламов.

Вышеперечисленные знаменитости обошли звезду телеканала НТВ Леру Кудрявцеву, телеведущего Владимира Соловьева, журналиста Андрея Норкина. Телеведущий Иван Ургант и блогер Настя Ивлеева оказались последними в рейтинге.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Неужели есть такие кто их смотрит?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте