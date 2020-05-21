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«Ищем вот таких!»: Сябитова об идеальных женихах

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Роза Сябитова поделилась советами о том, как знакомиться на самоизоляции. Также ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале рассказала о том, мужчин каких профессий лучше выбирать в будущие мужья.

Телесваха высказалась о том, как найти любовь во время и после снятия карантина. Искать спутников жизни она рекомендует в соцсетях, а вот сайтам знакомств доверять не советует, потому что там много мошенников.

По словам Розы Сябитовой, человеческую природу не отменить. Ведь желание женщин и мужчин создавать семью естественно. По мнению знаменитости, главное сейчас – не паниковать. Даже если нет возможности встретиться лично, нужно общаться в Сети.

Роза Сябитова посоветовала женщинам внимательно следить за тем, что выкладывают в Интернете их потенциальные женихи, и больше обращать внимание на настоящих мужчин. К таковым она относит пожарных, медиков, спасателей, военных и учителей.

Сваха считает, что именно представители этих профессий проявляют свой настоящий характер в нынешней сложной ситуации. "Вот, девочки, ищем вот таких!" – заявила Роза Сябитова. Она добавила, что такие женихи будут защищать своих женщин и создадут правильную семью.

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Источник — dni.ru
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