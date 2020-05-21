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Галкин рассказал о невозможности жизни с великой Пугачевой

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Максим Галкин высказался о любви и совместной жизни с Аллой Пугачевой. Известный артист разоткровенничался с оперным певцом Юсифом Эйвазовым.

Оперные артисты Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко, как и простые люди, проводят самоизоляцию в домашних условиях. Супруги живут в Австрии. Они воспитывают сына артистки Тьяго. Чтобы занять освободившееся время, Юсиф решил проводить прямые эфиры в соцсети. Артист общается со знаменитостями в рамках своей программы "Разговор с интересными людьми".

На сей раз собеседником Юсифа Эйвазова стал юморист, телеведущий, шоумен Максим Галкин. Мужчины обсудили не только творчество, но и затронули личные темы. "У нас с тобой есть нечто общее. Мы оба женаты на примадоннах", – объявил Юсиф Эйвазов.

Он спросил у Максима Галкина, является ли для него любовь Примадонны даром. Юморист заявил, что разделяет эти понятия. "Тут я ничего нового не скажу. Для любого человека, который влюблен в прекрасную женщину, и его любят в ответ. И есть нечто другое, великое на сцене", – пояснил Максим.

Юморист признался, что живет с Аллой Пугачевой и иногда забывает о том, что она является Примадонной, известной певицей, любимицей миллионов людей. "Я бы никогда не смог прожить с Аллой и месяца, если бы я был влюблен во что-то недосягаемое, великое", – признался Максим Галкин.

Напомним, Пугалкины (как за глаза называют супругов) вместе уже восемь лет. Пара воспитывает двойняшек Гарри и Лизу. В сентябре ребятам исполнится по семь лет. Семья живет в отстроенном Максимом Галкиным замке в деревне Грязь. Ранее в интервью Алла Пугачева признавалась, что была против, узнав, что Максим хочет строить "этот Диснейленд".

"Горгульи у входа... Я даже их боялась! Понимаешь, Макс – такой старичок, заблудившийся в детстве", – отметила Пугачева. По мнению артистки, в Галкине сочетаются детство и мудрость. "Теперь я любуюсь этим", – призналась Примадонна.

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Источник — dni.ru
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