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«Это ужасно!» Лазарев впервые рассказал о своей болезни

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Сергею Лазареву 37 лет. Он один из самых интересных на российской эстраде артистов. Наверняка многим хотелось бы узнать про его мысли и чувства по ту сторону рампы.

Певец стал героем очередного выпуска программа Сергея Майорова "Однажды..." на телеканале НТВ, который выйдет в эфир 24 мая. Встретиться с ним оказалось удачей, ведь он очень востребован и много работает в театре и на эстраде. Впервые за 20 лет на сцене из-за пандемии коронавируса Сергей сделал вынужденную паузу в карьере и согласился на доверительный разговор.

Лазарев, в частности, рассказал, чем занимается на карантине, что происходит с его бизнесом и почему разочаровался в профессии. Он поделился своими мыслями на тему хайпа, публичности. Не обошлось и без громких заявлений.

"На мой взгляд, многим в нашем шоу-бизнесе не хватает чувства вкуса, чувства собственного достоинства, – уверен певец. – Да и в хит-парадах мы зачастую видим не тех людей, которые чего-то добились, а тех, кто заплатил больше денег, чтобы оказаться в этих чартах".

Все знают, что Лазарев – перфекционист по своей природе, он всегда и во всем стремится быть первым, лучшим. "Это болезнь, – осознает он тяжесть проблемы. – Абсолютная болезнь! Если я вдруг выпущу то, что мне не нравится, я буду долго себя корить. У меня будет плохое настроение".

Напомним, Лазарев дважды участвовал в песенном конкурсе "Евровидение". В 2016 году в Стокгольме и в 2019-м в Амстердаме он по итогам голосования занимал почетное третье место. Но, по мнению зрителей, был лучшим!

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Источник — dni.ru
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