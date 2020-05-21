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Бывший муж Лолиты Милявской госпитализирован с тяжелыми травмами

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Недавно завершился бракоразводный процесс между Лолитой Милявской и ее пятым мужем Дмитрием Ивановым. А теперь стало известно о несчастье, которое случилось с мужчиной.

Дмитрий Иванов угодил в больницу на севере Москвы несколько дней назад, однако об этом стало известно лишь сейчас. В клинику пятый муж Лолиты Милявской попал глубокой ночью с многочисленными травмами, в том числе и головы. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Дмитрий Иванов находится в отдельной палате.

Навещать тренера по сквошу могут только самые близкие. Говорят, одной из первых к Дмитрию Иванову приехала Ольга Кулиева. По слухам, влюбленные встречаются около двух лет, и якобы именно с ней изменил Лолите Милявской спортсмен. Однако мужчина утверждает, что роман с Ольгой начался после его расставания с супругой.

Сообщается, что медики решают, какое лечение будет наиболее эффективным. Не исключено, что Дмитрию Иванову понадобится помощь челюстно-лицевого или пластического хирургов.

Что случилось с тренером по сквошу, неизвестно. Есть две версии произошедшего: по одной из них, Дмитрий Иванов попал в ДТП, по второй – оказался в центре потасовки. Вероятно, пострадавший спортсмен пока ничего не рассказал.

Говорят, Дмитрий Иванов и его близкие предпочитают не афишировать пребывание в больнице. На звонки он не отвечает. Его представитель в разговоре с репортерами заявил, что Дмитрий Иванов очень занят: график расписан на дни вперед, и появляться на публике он в ближайшие недели не намерен.

Напомним, что несколько недель назад Дмитрий Иванов и Лолита Милявская развелись. Еще в прошлом году супруги затеяли процесс, однако из-за предъявленных артисткой претензий дело затянулось. Застопорил процедуру и коронавирус. Чтобы получить вожделенную свободу, Лолита Милявская отказалась от всех претензий. Кстати, пока артистка не прокомментировала новость о госпитализации бывшего мужа.

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Источник — dni.ru
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