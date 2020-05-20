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«Вирус скосил маму»: Сати Казанова рассказала о странном вирусе

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Сати Казанова заразилась в Кабардино-Балкарии. Недавно там была зафиксирована вспышка коронавируса.

Экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова уехала к родственникам в Кабардино-Балкарию, чтобы провести там отпуск. Однако времяпрепровождение не оказалось беззаботным. Певица и ее близкие подхватили вирус.

О плохом самочувствии она сообщила поклонникам. Сати не в курсе, чем именно они заболели. Интересно, что симптомы не схожи с признаками коронавируса. Казанова поинтересовалась у подписчиков своего инстаграм-аккаунта, какие средства хороши для лечения. При этом она исключила использование антибиотиков.

"Уж не знаю, что это за вирус, но он скосил маму, сестру и меня", – беспокоится знаменитость.

Сати хочет вылечиться с помощью народных средств. Она пробует имбирь, куркуму, лимоны, шиповник. Певица признается, что такой набор средств против вируса ей помогает. Позже она поблагодарила поклонников за беспокойство и советы.

Кстати, на этой неделе Сати узнала радостную новость – с 3 июня возобновляются авиаперелеты во многих странах Европы. Казанова понадеялась, что Россия в скором времени тоже откроет границы, и певица вновь сможет встретиться со своим мужем-итальянцем. Напомним, из-за пандемии коронавируса супруги не виделись несколько месяцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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