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Россиянам хотят смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

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В Министерстве экономического развития и Министерстве труда России разработали план по смягчению условий досрочного выхода на пенсию для россиян.

Такую неожиданную пользу жителям принесла эпидемия коронавируса COVID-19. Из-за распространения инфекции многие граждане, которым осталось не более трех лет до выхода на пенсию, лишились работы.

В ведомствах предложили разрешить таким людям досрочно выйти на пенсию. Для этого придется внести изменения в недавно принятый закон, ликвидировав обязательное условие наличия трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Кроме того, специалисты планируют увеличить минимальные пособия по безработице с 1,5 до 4,5 тысячи рублей. После окончательной доработки документа, он будет отправлен в профильное ведомство в Государственную думу РФ.

Недавно стало известно, что владельцы малого и среднего бизнеса стали отчислять в два раза меньше страховых взносов за своих сотрудников, заработок которых превышает минимальный размер оплаты труда. В итоге сумма страховых взносов за конкретного работника уменьшится, соответственно он получит меньше пенсионных баллов за год. А это отразится на его будущей пенсии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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