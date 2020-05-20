После новости о расставании с Полиной Гагариной муж выступил с неожиданными словами

20.05.2020 | 11:06

Уже прошло несколько дней с тех пор, как появилась информация о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Лишь сейчас муж певицы объявился со словами, которых от него вряд ли ожидали.

Практически с тех пор, как Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков почти шесть лет назад оформили отношения, в Сети стали ходить слухи о расставании пары. Певица и фотограф, по всей видимости, у многих поклонников артистки просто не "монтировались" вместе. По мнению фанатов, Полина и Дмитрий настолько разные люди, что расставание было неизбежно.

Тем не менее, когда все же появилась новость о том, что пара действительно не живет вместе уже несколько месяцев, для общественности она стала сенсацией. Интерес к информации подогревается и молчанием со стороны Полины Гагариной, которая вообще никогда не афиширует подробности своей личной жизни. Обычно с комментариями выступал Дмитрий Исхаков.

Вот и на сей раз фотограф вышел в Сеть с весьма интригующим текстом. У себя в "Инстаграм" он опубликовал забавную картинку некой старушки, озорно подмигивающей в кадр, и написал: "Графиня изменившимся лицом бежит к пруду". Причем эту фразу фотограф закавычил.

Подписчики потерялись в догадках, что бы могли значить слова Дмитрия Исхакова. Многие просто не поняли, что имел в виду фотограф. Другие, более эрудированные, вспомнили, что это цитата из бессмертного произведения Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Это текст телеграммы Остапа Бендера, с помощью которой он пытался запугать подпольного миллионера Корейко, поэтому-то в нем и пропущен предлог.

Кстати, сами Ильф и Петров взяли эту фразу у журналиста Николая Эфроста, который в начале ХХ века отправил телеграмму примерно с таким же текстом в свое издание, когда узнал, что супруга Льва Толстого побежала топиться в пруду, прочитав послание от писателя. Граф решил оставить жену, с которой прожил почти 50 лет.