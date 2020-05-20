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Окружение сообщило о таинственном любовнике Марии Порошиной

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Поклонники теряются в догадках, от кого родила сына Мария Порошина. В окружении популярной актрисы высказали свои версии.

Мария Порошина – мать пятерых детей. Когда она была студенткой, у нее появилась дочь Полина от гражданского мужа Гоши Куценко. До сих пор Мария и Гоша находятся в хороших отношениях. Дочери актер даже подарил квартиру. Сейчас Полине 24 года.

А вот первым официальным мужем артистки стал актер Илья Древнов. Мария Порошина родила ему трех дочерей – Серафиму, Аграфену и Глафиру. Однако в 2018 году появились слухи, будто Порошина и Древнов на грани развода.

Якобы артистка устала терпеть пьяные дебоши мужа. "Бывали такие моменты, когда я приезжала ночью, и Гоша Куценко приезжал, и мы наводили порядок в доме", – откровенничала в интервью мать Марии Порошиной.

И все же спустя 17 лет брака актриса подала на развод. Причиной стала беременность артистки. Вот только ждала она малыша не от мужа, и эта подробность стала сенсацией. В январе 2019 года Мария Порошина родила сына Андрея, и теперь поклонники теряются в догадках, кто же является его отцом.

Одни знакомые утверждают, будто перед беременностью Мария Порошина встречалась с неким французским миллионером. Якобы их познакомили на светском мероприятии. Мало кто знает, что Мария Порошина прекрасно говорит по-французски.

Однако другие люди из окружения актрисы уверены, что отцом маленького Андрея является российский чиновник, который работает в Совете Федерации. "Влиятельный, при деньгах. Мария встречается с ним уже несколько лет. Этот чиновник не хочет привлекать к себе внимание. Однако он не отказывается от ребенка, признает его", – рассказали в окружении Марии Порошиной.

Судачат, что этот сенатор в разводе, однако с актрисой они вместе все равно не живут. Мужчина помогает артистке, например, предоставил ей водителя. Да и в деньгах Мария Порошина не стеснена. Говорят, она зарабатывает примерно 20 миллионов рублей в год. А совместно нажитого имущества с Ильей Древновым у нее в общей сложности на 500 миллионов рублей.

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Источник — dni.ru
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