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«Мы все переболеем»: доктор Мясников сделал пугающий прогноз

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В мире переболеют коронавирусом практически все, уверен специалист. Инфекция займет свое место наряду с ОРВИ и гриппом.

Врач и телеведущий Александр Мясников в очередной раз напомнил россиянам, что антитела коронавируса можно обнаружить лишь через 10-12 дней после заражения. Если у человека их не нашли, это не значит, что он не болеет, уверен эксперт.

Кстати, при проведении ПЦР-диагностики результат также может стать неверным. Всему виной в таком случае могут быть неправильно взятые анализы.

Мясников посоветовал народу просто продолжать жить, ведь коронавирусная инфекция в конечном итоге все равно возьмет свое.

"Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть – помрут", – заявил доктор.

Специалист также решил ответить на часто задаваемый вопрос, почему годами ранее смертность от внебольничной пневмонии была ниже. Мясников считает, что это вовсе не так. Оказывается, умирает каждый третий пациент старше 65 лет, которому диагностировали такое заболевание.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть – помрут", – заявил доктор.
Доктор просто супер и фамилия под стать.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть – помрут", – заявил доктор.
Доктор просто супер и фамилия под стать.
Ну да, а моё сообщение было первым и его потёрли:

Доктор Мясников: «Коронавирус возьмет свое. Все переболеем. Кому положено умереть — умрут»

Врач сказал, что готов заразиться инфекцией. И это будет безопаснее непроверенной вакцины

Гость||

Анекдот в тему: Больной, да у Вас Рак.

Пациент: Доктор что же я теперь умру.

А, как же.

Гость||

Рак - это не смертельно. Кому положено умереть, тот умрёт. Кто выживет - тот не рак.

Имя: Гость
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