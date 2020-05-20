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Кравец готова удочерить несчастную дочь Даны Борисовой

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О непростых отношениях 43-летней телеведущей Даны Борисовой с 12-летней Полиной слышали, кажется, все. У светской львицы Алены Кравец дочь примерно такого же возраста, потому сердце кровью обливается.

Алена Кравец – почти как мать Тереза наших дней. Она всегда спешит туда, где нужны помощь, совет, поддержка. Безучастной к драме дочери Даны Борисовой светская львица не могла остаться. Материнское сердце дрогнуло!

"Очень жалко мне Полиночку. Такая хорошая девочка, просто прелесть, – вздохнула Алена. – Бедный ребенок, брошенный, несчастный. Она ведь столько раз убегала от своей матери. Меньше всего хочется, чтобы девочка уподоблялась Борисовой, вела такой же распутный образ жизни".

Кравец на своей странице в социальной сети "Инстаграм" обратилась к многочисленным поклонникам с вопросом, стоит ли ей удочерить девочку или просто взять на воспитание. Более 60% поклонников Алены поддержали ее. Они понимают: Кравец сделает все, чтобы слезы в детских глазах сменились радостным блеском.

Аленушка не раз говорила, что могла бы вырастить из Полины достойного члена общества – как она сама. "Я помогу ей и с карьерой, и мужчину щедрого найду, когда подрастет, – заверяла она. – И обеспечу всем. Со мной она точно не пропадает! Будет расти настоящей принцессой".

Напомним, что некоторое время назад сердобольная Алена Кравец собиралась взять на воспитание живущую пока с бабушкой и дедушкой Веру Алдонину. Она хотела превратить в рай жизнь дочери покойной Юлии Началовой.

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Источник — dni.ru
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