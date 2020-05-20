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Галкин и Пугачева записали совместный хит о пельменях и картошке

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Максим Галкин показал, до чего довел его семью карантин. Однако юморист сделал это необычно. Он не только исполнил гимн самоизоляции, но и снял на него клип. Помогла Максиму его супруга Алла Пугачева.

В Сети набирает популярность видео, которое опубликовал Максим Галкин. Юморист спел о том, как он и, очевидно, многие люди на планете проводят время на карантине. Супруг Аллы Пугачевой заменил слова в арии Мистера Икса и назвал это гимном самоизоляции.

Галкин повествует о том, что карантин не доводит до добра. Приходится постоянно подходить к холодильнику. Переедание и появление лишних килограммов юморист высмеивает строчкой: "Тортик, пельмени, еще картофан – и вот подо мною треснул диван".

В видео не могла не появиться Примадонна российской эстрады. На словах "Друг от друга они далеки-далеки, никогда не дадут руки!" видно, как Алла Борисовна стоит на балконе и машет возлюбленному руками в резиновых перчатках.

В завершение видео появляется человек в костюме Бэтмена. На этом месте Максим поет о необходимости носить средства защиты: "Всегда быть в маске – судьба моя!"

Пользователи Сети признались, что клип их очень повеселил. "Ваш неисчерпаемый юмор и энтузиазм радует и дает силы жить и петь", "Максим, это потрясающе. Браво!", "Красивый голос. Вам надо петь!", "Шедеврально", – написали фолловеры.

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Источник — dni.ru
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