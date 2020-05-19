Водитель Алибасова намерен судиться за квартиру Федосеевой-Шукшиной

19.05.2020 | 08:34

Скандал из-за жилья Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве получил новый виток. Внучка актрисы Анна намерена выкупить недвижимость у Сергея Моцаря.

Запутанная история со звездными квадратными метрами началась с того, что Лидия Федосеева-Шукшина оформила их на Бари Алибасова, а тот переписал квартиру на своего водителя.

Сергей Моцарь заявил, что такой щедрый поступок продюсера группы "На-На" – благодарность за помощь. Когда Бари Алибасов был в больнице после отравления чистящим средством, мужчина его выручил. Он ездил на Украину и привез деньги на лечение знаменитости.

По словам водителя продюсера, тот переписал на него квартиру как бы отдавая долг за те средства, что он ему привез. "Рыночная стоимость квартиры всего два миллиона триста тысяч рублей", – отметил Моцарь в программе "Пусть говорят" Первого канала.

Однако младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что жилье у артистки отобрали силой. Ранее внучка Анна продала без спроса роскошную квартиру знаменитой бабушки в Санкт-Петербурге. А потом избавилась от доли в четырехкомнатных апартаментах в Москве. Теперь же девушка отказывается переписать обратно на актрису двухкомнатную квартиру в Финляндии.

Сергей Моцарь не хочет отдавать квартиру обратно бесплатно. Он намерен решать вопрос в суде. Хотя продать ее он не против. Мужчина рассказал, что ему уже звонила внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной и сказала, что собирается выкупить это жилье. Якобы она хочет реабилитироваться перед бабушкой за питерскую квартиру.