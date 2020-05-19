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«У меня не получается с женщинами»: откровенное признание Корчевникова

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Борису Корчевникову скоро исполнится 38 лет, но он не был женат. Это наводит на нехорошие подозрения и множит слухи в шоу-бизнесе.

Если посмотреть на страницу Бориса Корчевникова в социальной сети "Инстаграм", покажется, что он святее Папы Римского. Монастыри, храмы, иконы, свечи, священники просвиры – благодать, словом.

Сразу вспоминается Варя из чеховского "Вишневого сада", которая вздыхала: "Выдать бы тебя за богатого человека, и я бы тогда была покойней, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев... в Москву и так бы все ходила по святым местам... Ходила бы и ходила. Благолепие!"

Замуж Борису Корчевникову (ну, ежели вдруг надумал бы) в России выйти не удастся – в патриархальной и хранимой Богом стране однополые браки запрещены. Можно, было бы жениться, как сделали многие его звездные коллеги, в том числе Максим Галкин и Олег Меньшиков. Да и тут не везет главе православного телеканала!

Несколько лет назад он сказал в эфире, что чуть не передумал искать невесту. После этого Ксения Собчак на своей странице саркастично заметила: "А Борис до этого жениться собирался? Хах!"

Позже в программе "Судьба человека" воцерковленный Корчевников признался, что не может создать семью с женщиной. "Я в растерянности. Я подумал, что у меня получится избежать этой темы. Так вот, у меня ничего не получилось", – сказал он.

Актриса Анна Ковальчук, которой ведущий все это выдал, поддержала его, заверив, что не считает холостой образ жизни чем-то плохим. Мол, у нее много друзей, которые наполняют свою жизнь разными занятиями и не чувствуют себя одиноко.

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Источник — dni.ru
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