Родители Началовой обязали «сестричку» Исаеву отвечать на все неудобные вопросы

19.05.2020 | 10:46

Анна Исаева – самая известная пиарщица в России. С начала 2000-х она была знакома с Юлией Началовой и ее семьей, а потом стала пресс-секретарем певицы. Именно благодаря Исаевой имя Началовой прогремело по всей стране. Контакты с ее родными не прекратились и после смерти артистки.

У Анны Исаевой была непростая миссия – в марте 2019 года она сообщила миру страшную весть о кончине Юлии Началовой. Она же помогала в организации похорон, встречала звездных друзей артистки возле Траурного зала на Троекуровском кладбище Москвы. И по сей день Исаева остается практически членом семьи Началовых.

"С Таей и Витей (родителями Юлии. – Прим. ред.) мы знакомы много лет и, конечно, несмотря на разницу в возрасте, общаемся на "ты", – рассказала Анна. – Про меня часто пишут, что я-де пиарюсь на Началовой. Хочу поставить точку в этом вопросе. Моя работа – связи с общественностью. Я занимаюсь только этим. Родители Началовой попросили и обязали меня отвечать на вопросы прессы и избавить их от этого".

"Скажу больше: ни в один эфир я не вышла без согласия родителей Началовой, ни одного интервью не дала без их ведома, ни единого комментария не сделала", – заверила Исаева. Она профессионально отвечает на неудобные вопросы и принимает на себя удары со стороны прессы.

Ранее Анна Исаева похвасталась роскошными подарками от Юлии Началовой. "У меня в коробке с украшениями хранятся четыре подаренные ею дорогие кольца. Особенно мне нравится кольцо из белого золота с россыпью мелких бриллиантов и кисточкой – его можно и как кулон носить. Есть и яркое желтое, летнее кольцо – тоже от Юли", – сообщила "сестричка" звезды.