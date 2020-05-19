Полезное

Родители Началовой обязали «сестричку» Исаеву отвечать на все неудобные вопросы

Печать

Анна Исаева – самая известная пиарщица в России. С начала 2000-х она была знакома с Юлией Началовой и ее семьей, а потом стала пресс-секретарем певицы. Именно благодаря Исаевой имя Началовой прогремело по всей стране. Контакты с ее родными не прекратились и после смерти артистки.

У Анны Исаевой была непростая миссия – в марте 2019 года она сообщила миру страшную весть о кончине Юлии Началовой. Она же помогала в организации похорон, встречала звездных друзей артистки возле Траурного зала на Троекуровском кладбище Москвы. И по сей день Исаева остается практически членом семьи Началовых.

"С Таей и Витей (родителями Юлии. – Прим. ред.) мы знакомы много лет и, конечно, несмотря на разницу в возрасте, общаемся на "ты", – рассказала Анна. – Про меня часто пишут, что я-де пиарюсь на Началовой. Хочу поставить точку в этом вопросе. Моя работа – связи с общественностью. Я занимаюсь только этим. Родители Началовой попросили и обязали меня отвечать на вопросы прессы и избавить их от этого".

"Скажу больше: ни в один эфир я не вышла без согласия родителей Началовой, ни одного интервью не дала без их ведома, ни единого комментария не сделала", – заверила Исаева. Она профессионально отвечает на неудобные вопросы и принимает на себя удары со стороны прессы.

Ранее Анна Исаева похвасталась роскошными подарками от Юлии Началовой. "У меня в коробке с украшениями хранятся четыре подаренные ею дорогие кольца. Особенно мне нравится кольцо из белого золота с россыпью мелких бриллиантов и кисточкой – его можно и как кулон носить. Есть и яркое желтое, летнее кольцо – тоже от Юли", – сообщила "сестричка" звезды.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте