Пиар-директор Гагариной не подтвердила информацию о разводе

19.05.2020 | 10:02

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков в браке почти шесть лет. У пары подрастает трехлетняя дочь Мия. С тех пор, как влюбленные сыграли свадьбу, в Сети муссируются слухи о расставании Гагариной и Исхакова. Обычно певица не комментировала эти данные. Полина вообще предпочитает не афишировать подробности личной жизни.

Отдувался обычно Дмитрий Исхаков: комментировал новости, опровергая их и частенько отпуская едкие высказывания. На сей раз фотограф хранит молчание. Журналисты связались с официальным представителем Полины Гагариной. Тот тоже не прояснил ситуацию.

"Если Полина захочет сделать заявление, она обязательно опубликует его в своих аккаунтах в том виде, в котором информация будет передана без искажений. На данный момент это все, что я могу сообщить", – отметила пиар-агент артистки Наталья Мостакова.

Судя по комментариям пользователей Сети, эти слова оказались для них неожиданными. Фанаты хотели услышать опровержение или подтверждение, но получили фразу, которую непросто интерпретировать.

Многие сочли ее намеком на то, что следует ждать официального сообщения от Полины Гагариной, и речь действительно идет о расставании. Согласно некоторым данным, певица и фотограф разъехались еще несколько месяцев назад, однако смогли сохранить человеческие отношения.

По слухам, причиной развода стал успех Полины Гагариной, который затмил достижения ее мужа, известного фотографа. Что уж говорить о заработке. В феврале журналисты подсчитали годовой доход артистки – он превысил 300 миллионов рублей. Прибыль фотографа оказалась меньше.