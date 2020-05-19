Обнародованы неожиданные детали нового сезона сериала «Ведьмак»

Работа над вторым сезоном картины возобновлена. В новой части сериала "Ведьмак" появятся новые персонажи.
Создатели теленовеллы вот-вот приступят к съемкам после перерыва из-за пандемии коронавируса. В Великобритании ослабили карантин, поэтому в скором времени съемочная группа "Ведьмака" вернется к работе.
Во второй части картины к уже сложившемуся касту присоединятся новые лица. Например, актер и каскадер Джоэль Адриан исполнит роль Хемрика. Этот персонаж тоже ведьмак, он из Каэр Морхен – крепости, где на протяжении веков обучают охотников за нечистью.
В одноименном цикле романов польского писателя Анджея Сапковского героя по имени Хемрик нет. Персонажа Джоэля Адриана придумали сценаристы сериала, поэтому сказать что-либо конкретное об этом ведьмаке и его месте в сюжете до выхода новых эпизодов невозможно. Между тем есть предположение, что Хемрик мог бы появиться в воспоминаниях Геральта.
Напомним, первый сезон сериала "Ведьмак" увидел свет в декабре 2019 года. В центре сюжета – мутант и охотник на чудовищ Геральт. Герой и его лошадь по кличке Плотва постоянно в пути. Ведьмак Геральд зарабатывает, избавляя людей от нечисти. Центрального персонажа в картине сыграл британский актер Генри Кавилл.
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penzainform.ru писал(a):Короновирус?