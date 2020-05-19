Полезное

Летающие ножи и звуки выстрелов: странные развлечения Баскова на самоизоляции

Печать

Николай Басков не скучает на карантине из-за эпидемии коронавируса в России. Певец показал, чем занимается в отсутствие концертов.

В своем инстаграм-аккаунте исполнитель продемонстрировал, как проводит время. "Эмоции через край", – подписал он подборку видеокадров.

В ролике "натуральный блондин" российской эстрады метает ножи, стреляет из пистолета, любуется пасущимися животными и катается на квадроцикле.

Где именно Николай Басков столь насыщенно развлекается во время самоизоляции, он не уточнил. Видео артиста восхитило его поклонников. Они буквально завалили исполнителя комплиментами.

"Молодец, Коля! Мужик. Сын военного однозначно и стрелять умеет и ножи метать, думаю, что это еще не все Ваши таланты", "Вот это настоящий и интересный отдых!!! Круто!!! Коленька, чем дальше карантин, то все больше нас удивляешь и Радуешь!!!", – высказались фолловеры. Впрочем, некоторые добавили ложку дегтя в бочку меда. Они отметили, что Николай Басков пополнел за время карантина и посоветовали как можно быстрее сбросить лишние килограммы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте