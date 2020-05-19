Летающие ножи и звуки выстрелов: странные развлечения Баскова на самоизоляции

19.05.2020 | 09:19

Николай Басков не скучает на карантине из-за эпидемии коронавируса в России. Певец показал, чем занимается в отсутствие концертов.

В своем инстаграм-аккаунте исполнитель продемонстрировал, как проводит время. "Эмоции через край", – подписал он подборку видеокадров.

В ролике "натуральный блондин" российской эстрады метает ножи, стреляет из пистолета, любуется пасущимися животными и катается на квадроцикле.

Где именно Николай Басков столь насыщенно развлекается во время самоизоляции, он не уточнил. Видео артиста восхитило его поклонников. Они буквально завалили исполнителя комплиментами.

"Молодец, Коля! Мужик. Сын военного однозначно и стрелять умеет и ножи метать, думаю, что это еще не все Ваши таланты", "Вот это настоящий и интересный отдых!!! Круто!!! Коленька, чем дальше карантин, то все больше нас удивляешь и Радуешь!!!", – высказались фолловеры. Впрочем, некоторые добавили ложку дегтя в бочку меда. Они отметили, что Николай Басков пополнел за время карантина и посоветовали как можно быстрее сбросить лишние килограммы.