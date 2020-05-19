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К разводу Полины Гагариной обнаружили причастность известной актрисы

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Новость о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стала сенсацией. Фанаты бурно обсуждают эту новость, при этом они упомянули имя известной актрисы.

В Сети бурно обсуждают информацию о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Причем большинство уверено, что речь не идет об измене. Скорее, полагают фанаты, всему виной успешность и большие заработки певицы по сравнению с известностью мужа.

Даже скандально известный блогер Лена Миро выразила уверенность, что Полина Гагарина приняла решение о расставании, больше не захотев мириться с тем, что является "локомотивом" в отношениях с Дмитрием Исхаковым. "Женщина может быть счастлива лишь с мужчиной, которого она уважает. Пусть не боится, но признает в душе, что он сильнее – и физически, и морально", – рассудила Миро.

Поклонники предположили, что на решение Полины Гагариной развестись могло повлиять расставание ее подруги, актрисы Екатерины Варнавы с танцором Константином Мякиньковым, о котором артистка рассказала в недавнем интервью. Кто-то из фанатов и вовсе припомнил шутку Варнавы, которая пожаловалась, что зарплата ее жениха настолько маленькая, что даже на обручальное кольцо не хватает.

В итоге, пользователи Сети высказали мысль, что, вероятно, эта беседа заставила подруг задуматься о том, насколько им соответствуют их вторые половинки. Ведь и Полина Гагарина и Екатерина Варнава вполне успешные и самодостаточные артистки. В то время, как избранники всегда находились в их тени.

Отметим, что до сих пор Полина Гагарина никак не прокомментировала информацию о расставании с Дмитрием Исхаковым. Джае официальный представитель певицы туманно сказал в разговоре с репортерами, что ничего не может сообщить определенного, и следует дождаться заявления самой артистки.

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Источник — dni.ru
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