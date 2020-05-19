Экс-муж Арнтгольц дошел до точки из-за невозможности встретиться с ребенком

19.05.2020 | 11:48

Актер кино и сериалов пожаловался на бывшую возлюбленную. Лилия Соловьева препятствует общению Ивана Жидкова с сыном.

Лилия и Иван были вместе около четырех лет. Официально влюбленные отношения не оформляли. У пары есть общий сын Степан.

В последнее время Жидков не может видеться с ребенком. По словам актера, его встречам с отпрыском препятствует экс-возлюбленная. Иван не скрывает злости на бывшую. Знаменитость отмечает, что имеет такие же права на ребенка, как и его мать. Иван Жидков, судя по всему, уже дошел до точки, он даже пригрозил лишить мальчика алиментов.

Тем временем Лилия Соловьева отмечает, что общению сына с папой не мешает. На время карантина она действительно ограничила встречи Ивана и Степана, но это временная мера. Лилия подчеркнула, что вынуждена так поступить: она и ее ребенок контактируют с пожилыми родственниками, для которых знакомство с коронавирусом крайне опасно.

Соловьева добавила, что много раз пыталась разъяснить свою позицию Жидкову, однако каких-либо результатов это не принесло. Актер весь апрель пытался встретиться с наследником, ждать окончания режима самоизоляции он не хочет.

Прокомментировала Лилия Соловьева слова Ивана Жидкова об алиментах. Девушка призналась, что артист исправно платил в течение последних двух лет. Проблемы начались только на карантине. Соловьева считает, что Жидков пытается манипулировать ею.

Лилия добавила, что давно забыла Ивана и живет своей жизнью. Между тем артист ее постоянно провоцирует. Недавно, например, Жидков опубликовал пост в соцсетях, который Соловьева посчитала оскорбительным. Девушка не исключает, что знаменитость сделала публикацию после употребления алкоголя.

Напомним, у Ивана Жидкова двое детей. Дочь Машу знаменитости родила первая супруга, актриса Татьяна Арнтгольц. Этот брак распался шесть лет назад. Первенцу артиста уже десять лет.