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«Живот стал сине-зелено-черным»: Оксана Пушкина о лечении от коронавируса

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Бушующий в России коронавирус не пожалел популярную телеведущую и депутата Госдумы. Оксана Пушкина ведет из больницы дневник, в котором описывает, как проходит ее терапия.

В своем инстаграм-аккаунте звездная пациентка сообщила, что в самом начале у нее болело горло и было утрачено обоняние. Она подвела недельный итог пребывания в клинике.

По словам Оксаны Пушкиной, самая неприятная процедура – по два укола противотромбозного препарата в живот. После того, как лекарство попадает под кожу, знаменитость пронзает острая боль. "Живот давно стал сине-зелено-черным", – поделилась ведущая. Она отметила, что тромбоз считают еще одним осложнением коронавируса.

Питание в больнице происходит по особым правилам: все подается отдельно упакованным. Даже находясь в клинике, в условиях пандемии коронавируса в России, депутат старается работать. Она следит за всеми пленарными заседаниями и ведет переписку с коллегами.

Как ранее сообщали "Дни.ру", Оксана Пушкина полагает, что заразилась COVID-19 во время работы над проектом #МыВместе. Последние несколько недель она вместе с активистами развозила по больницам средства защиты.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемия не уйдет с наступлением жаркой погоды. Она считает, что гражданам еще долго придется жить с некоторым набором ограничений.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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