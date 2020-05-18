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В доме «сестрички» Началовой нашлись драгоценности от певицы

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Анна Исаева пиарит звезд с 1998 года. Самым известным ее клиентом была Юлия Началова. Певица настолько доверяла Анне, что в шутку называла ее своей "сестричкой".

"Юля часто мне снится, хотя я об этом не говорю, – призналась Исаева. – Недавно, например, снился хороший, добрый сон". В свое время "сестричка" была свидетельницей того, как ясновидящая Дарья Миронова предрекла многие вещи в жизни Юлии Началовой.

"Миронова предсказала взлет Юле, и у нее вскоре случилась работа со Уолтером Афанасьеффым (американский композитор, музыкальный продюсер, двукратный обладатель премии "Грэмми" – Прим. ред.), – пояснила Исаева. – Четко назвала она и дату смерти Юли, хотя какие-то прогнозы о личной жизни звезды не сбылись".

У Исаевой хранятся многие подарки Началовой. "Постоянно наталкиваюсь дома на какие-то вещи, которые получила от Юли, постоянно мне что-то о ней напоминает, – вздохнула пиарщица. – Например, у меня в коробке с украшениями хранятся четыре подаренные ею дорогие кольца. Особенно мне нравится кольцо из белого золота с россыпью мелких бриллиантов и кисточкой – его можно и как кулон носить. Есть и яркое желтое, летнее кольцо – тоже от Юли".

Ранее Анна Исаева сообщила прессе, что Юлия Началова не экономила на нарядах и аксессуарах. "Юля очень любила сумки, у нее целая коллекция, – отметила пиарщица. – Буквально фанатела от них. Они у нее все классные. Мне больше всех нравились две – малиновая и ярко-зеленая. Я бы с удовольствием взяла на память о Юле одну из сумок".

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Источник — dni.ru
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