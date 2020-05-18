«Унижает и уничтожает»: Кравец о настоящих причинах разрыва Гагариной с мужем

18.05.2020 | 16:05

Новость о расставании Полины Гагариной с мужем Дмитрием Исхаковым стала для многих громом среди ясного неба. Поражены не только поклонники, но и друзья, и коллеги звездной пары. От певицы и фотографа такого точно никто не ожидал.

"Я много раз видела Полину с супругом на светских мероприятиях и премьерах, – рассказала "Дни.ру" известная певица Алена Кравец. – Они на людях казались идеальной парой, но общие знакомые уверяли меня, что это – только видимость, ширма, красивая обертка для людей".

"Друзья говорят, что у Полины непростой, властный, часто вздорный характер, – продолжает Кравец. – Плюс она очень много работает, ее часто не бывает дома. Кому это понравится?! Еще одна важная причина – деньги. Полина зарабатывает концертами в разы больше, чем ее муж-фотограф, а это всегда унижает и уничтожает мужчину".

"У Полины, насколько я знаю, до Исхакова уже был муж – актер Петр Кислов, с которым она прожила три года и от которого родила сына, – говорит Алена. – Тот ее брак длился три года. Второй – шесть лет. От этих отношений есть дочь. Если следовать этой логике, то теперь она встретит мужчину, с которым будет вместе лет девять. И снова станет мамой. Как говорится, бог любит троицу".

Напомним, что в беседе с продюсером Super 42-летний Дмитрий Исхаков не стал опровергать информацию о том, что они с 33-летней Полиной Гагариной расстались, однако отметил, что официального расторжения брака у них пока не было. При этом фотограф, который прежде был генеральным директором фирмы ООО "Полина Гагарина" несколько недель назад был уволен с этой высокой должности. Все это может свидетельствовать о том, что семья начала процесс раздела имущества.