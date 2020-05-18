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«Удовольствие сомнительное»: живущая с Жигуновым копия Заворотнюк разоткровенничалась

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Недавно стало известно, что Сергей Жигунов снова расстался с женой Верой Новиковой. Теперь сердцем артиста завладела Виктория Ворожбит, которая, по мнению фанатов, поразительно похожа на актрису Анастасию Заворотнюк.

Отношения 57-летнего Сергея Жигунова и 48-летней Виктории Ворожбит более чем серьезные – они живут вместе в Абрамцево. Об этом догадались поклонники. Особо наблюдательные пользователи Сети обратили внимание на то, что у Сергея и Виктории в соцсетях появляются фотографии одних и тех же интерьеров и кота с одной и той же кличкой.

Влюбленные предпочитают не комментировать подробности личной жизни. До недавнего времени Сергей Жигунов жил с супругой, 61-летней Верой Новиковой, с которой не просто сошелся, но и заново женился после расставания с коллегой по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк. Говорят, после романа со знойной брюнеткой артиста будто подменили.

Теперь Сергей Жигунов счастлив с Викторией Ворожбит. Новая возлюбленная старается разделять интересы артиста, даже если они ее не особо привлекают. "Рыбалка в пять утра – удовольствие сомнительное", – разоткровенничалась Виктория.

Избранница Сергея Жигунова опубликовала селфи, где предстала свежей и цветущей на зависть всем, кто выглядит в пять утра совсем не так. "Зато в девять ты уже пропитан свежим воздухом от кроссовок до кончика капюшона, обласкан утренним солнцем и совершенно свободен, теперь можно и поспать. Воскресенье все-таки", – оптимистично добавила Ворожбит.

Влюбленные, по всей видимости, совсем не устали друг от друга в условиях режима самоизоляции. Виктория пытается развлекать себя самыми разными занятиями, в том числе бегом. На днях женщина выложила живописное фото озера, вокруг которого делала пробежку.

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Источник — dni.ru
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