Страдающая от одиночества Варнава проговорилась о новом возлюбленном

18.05.2020 | 17:00

В интервью Ксении Собчак Екатерина Варнава призналась, что давно рассталась со своим женихом. Однако она намекнула, что у нее на примете есть один человек.

В эфире шоу "Танцы со звездами" артистка заявила, что нашла свое счастье за кулисами проекта. Девушка отказалась называть имя избранника, но потом сообщила, что признается, если судьи поставят высший балл.

Правда, даже заработав максимальную оценку, Екатерина Варнава не открыла секрет. Звезда пообещала рассказать о новом возлюбленном в эфире финального выпуска шоу. Напомним, девушка танцует в паре с Денисом Тагинцевым. Не исключено, что именно он покорил сердце красотки.

Слухи подогрел Андрей Малахов, который успел проболтаться об избраннике юмористки Николаю Цискаридзе. "Он мне все-таки рассказал, но я говорить не буду", – лукаво улыбаетсяся танцор.

Ранее юмористке приписывали роман с Александром Гудковым. Однако молодые люди опровергли информацию. Якобы их отношения никогда не выходили за рамки дружеских, сообщает РИА ФАН.

Напомним, несколько дней назад Екатерина Варнава пожаловалась, что с трудом переживает карантин. Она очень соскучилась по объятиям и поцелуям. Также звезда уже два месяца не видела маму, и это для нее настоящее испытание.