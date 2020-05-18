Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|17:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |

Полезное

Страдающая от одиночества Варнава проговорилась о новом возлюбленном

Печать

В интервью Ксении Собчак Екатерина Варнава призналась, что давно рассталась со своим женихом. Однако она намекнула, что у нее на примете есть один человек.

В эфире шоу "Танцы со звездами" артистка заявила, что нашла свое счастье за кулисами проекта. Девушка отказалась называть имя избранника, но потом сообщила, что признается, если судьи поставят высший балл.

Правда, даже заработав максимальную оценку, Екатерина Варнава не открыла секрет. Звезда пообещала рассказать о новом возлюбленном в эфире финального выпуска шоу. Напомним, девушка танцует в паре с Денисом Тагинцевым. Не исключено, что именно он покорил сердце красотки.

Слухи подогрел Андрей Малахов, который успел проболтаться об избраннике юмористки Николаю Цискаридзе. "Он мне все-таки рассказал, но я говорить не буду", – лукаво улыбаетсяся танцор.

Ранее юмористке приписывали роман с Александром Гудковым. Однако молодые люди опровергли информацию. Якобы их отношения никогда не выходили за рамки дружеских, сообщает РИА ФАН.

Напомним, несколько дней назад Екатерина Варнава пожаловалась, что с трудом переживает карантин. Она очень соскучилась по объятиям и поцелуям. Также звезда уже два месяца не видела маму, и это для нее настоящее испытание.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте