Полина Гагарина рассталась с мужем

18.05.2020 | 14:38

Появилась информация о том, что Полина Гагарина ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. Сообщается, что певица уже уволила мужа с должности директора ее компании.

42-летний Дмитрий Исхаков и 33-летняя Полина Гагарина были вместе на протяжении шести лет. Популярная исполнительница родила фотографу дочь Мию, лица которой пара предпочитает не афишировать. Эта пара считалась одной из самых крепких и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе.

Но оказалось, что в последнее время у супругов накопились серьезные проблемы. Как утверждают люди из окружения Гагариной и Исхакова, пара не живет вместе уже на протяжении нескольких месяцев. Интересно, что и на развод супруги еще не подали. Также ни Полина ни Дмитрий пока не разразились душещипательными постами о расставании у себя на страничках в социальных сетях, как это сейчас стало невероятно модным среди знаменитостей.

Подразумевается, таким образом пара демонстрирует тихий и цивилизованный подход к расставанию, однако журналисты обнаружили кардинальные изменения, произошедшие с легкой руки Полины Гагариной.

Дело в том, что одна из самых востребованных и голосистых певиц нашей эстрады осуществляет свою артистическую деятельность через ООО "Полина Гагарина", которое на 100% принадлежит артистке. Так, за 2018 год выручка организации составила почти 150 миллионов рублей. Согласно некоторым данным, генеральным директором этой фирмы с момента ее основания был Дмитрий Исхаков. Однако буквально несколько недель назад он был уволен. Теперь его должность занимает некая Юлия Экс.

Интересно, что в беседе с продюсером Super Дмитрий Исхаков не стал опровергать информацию о том, что они с Полиной Гагариной расстались, однако отметил, что официального расторжения брака у них пока не было.