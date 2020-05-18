«Показывает чушь»: Ягудин набросился на Первый канал

18.05.2020 | 09:33

Алексей Ягудин услышал, что о нем говорят на Первом канале. Фигурист не смог не прокомментировать обвинения в свой адрес.

Недавно в программе "Пусть говорят" блогер Елена Родина рассказала, что порядка десяти лет назад фигурист Алексей Ягудин и актер Марат Башаров вместе употребляли алкогольные напитки и в состоянии опьянения набрасывались с битами на журналистов.

Вступиться за фигуриста решила его тренер Татьяна Тарасова. Она сказала, что Алексея трогать не стоит, и все сказанные Еленой слова – ложь. А когда Ягудин пьет спиртное, то после этого сразу засыпает, уточнила Тарасова.

Услышав о том, что его не в лучшем свете выставляют на Первом канале, фигурист решил высказаться. Ягудина не задели слова блогера, потому что та могла прочитать о нем нелепую историю десятилетней давности в желтой прессе. Однако ему обидно за телевидение.

"Давайте я оденусь в костюм Человека-паука и сделаю заявление, что этот персонаж существует, и на самом деле это я", – отметил фигурист.

Алексей заявил, что Первый канал показывает полную чушь, а другие СМИ поддерживают. По его мнению, в шоу "Пусть говорят" приглашают непонятных личностей, которые ничего не умеют, кроме как "орать и нести ахинею".