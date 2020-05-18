Не ставшая звездой Самбурская расстроилась и подала в суд на центр Дробыша

18.05.2020 | 15:06

Известная российская актриса театра и кино Настасья Самбурская в последние дни регулярно оказывается в центре скандалов связанных с музыкой.

Около недели назад в СМИ появилась информация, что на Настасью и продюсерский центр Виктора Дробыша подали в суд. По сообщения портала day24, причиной стала новая песня Анастасии.

Якобы трек «Старая» был создан с использованием стихов поэтессы, которая не получила за свои труды не то что благодарность, но и вознаграждение. Анастасия Рыбачук, автор текста, возмутилась и подала иск за нарушение авторских прав.

Пока еще не ясно чем закончится эта история, как стало известно, что Самбурской придется побывать в суде не один раз.

Настасья теперь сама обратилась к служителям Фемиды, чтобы они помогли разрешить спор. Когда-то девушка решила начать вокальную карьеру и заключила договор с «Национальной музыкальной корпорацией» продюсера Виктора Дробыша.

Самбурская решила стать новой звездой отечественной эстрады. Вот только что-то не заладилось. Новой Бритни Спирс из актрисы не вышло.

Теперь Самбурская винит в этом исключительно Дробыша. Якобы его сотрудниками неудачно был подобран репертуар, раскрутку провели не так как следует, да и заработки — оказались ниже ожидаемых. Настасья решила расторгнуть договор, вернуть все песни, но без компенсации.