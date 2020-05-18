Молодая жена Петросяна пострадала из-за своего вкуса

18.05.2020 | 13:44

Татьяна Брухунова вступила в перепалку с критиками в Сети. Ей не понравилось, что многие не оценили новый образ. Свою лепту внесла и скандально известный блогер Лена Миро.

Татьяна Брухунова выложила фото, на которых предстала в ярко-розовом тренче и с косынкой на голове. Модный набор жена Евгения Петросяна сопроводила большими солнцезащитными очками. Однако, судя по комментариям, не всем понравился представленный Татьяной образ. Многие сочли, что Брухунова в косынке похожа на старушку.

Молодая супруга прославленного юмориста не стала молчать. Она предложила "диванным критикам" обратиться за консультацией в модный журнал, отметив, что "стиль Грейс" (подразумевается легендарная актриса Грейс Келли) вне времени.

Свое мнение выразила и Лена Миро. Она отметила, что люди не любят "проныр из народа". Якобы Татьяна олицетворяет темную сторону человека, поэтому ее и ненавидят. К тому же она добилась успеха, сумев обольстить и женить на себе Евгения Петросяна.

Что касается вышеупомянутого образа, то Лена сочла его вполне нормальным. Она убеждена: проблема Брухуновой кроется во внешности и манерах. "Танечка, ты не Грейс Келли и никогда ею не будешь, несмотря на все твои платочки, сумочки, туфельки. Ты пряничком не вышла: не голливудский он у тебя, а тульский", – обратилась к жене Петросяна Миро.

По признанию Лены, она с удовольствием взяла бы женщину с аналогичной внешностью в домработницы. "Смотришь на нее – и сразу мысль в голове: наверняка хорошо специи в шкафу организует. Все в одинаковые баночки пересыплет, ярлыки наклеит, по алфавиту в ряд выстроит. Опрятная, аккуратная, чистоплотная. Пряничек такой дотошный, деловитый. Все мои серые футболки постирает, погладит и сложит при помощи уровнемера в идеально ровную стопку. Красотища!" – размечталась Миро.

Далее она жестко прошлась по Татьяне: "В Брухуновой нет ни породы, ни внутреннего стержня, ни воспитания. Она – такая же девка из подворотни, как и все те, кто пишут ей сейчас гадости".

Тем не менее Лена отдала должное тому, чего смогла добиться жена артиста. "Несмотря на свои вводные, Танечка смогла обеспечить себе образ жизни, которому позавидует любая мещанка: сервиз в лучших традициях Яны Рудковской, платочек, как у Грейс Келли, пусть и добытый путем погружения пальчика старого дедушки сами понимаете, куда", – заявила Лена Миро. Блогер убеждена, что из-за успеха хейтеры и критикуют Татьяну Брухунову.