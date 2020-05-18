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«Какие классные!»: Порошина показала подросших детей от Древнова

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Звезда отечественного кино и сериалов поделилась прекрасным настроением с фанатами. Мария Порошина показала, как зажигает с наследниками.

Актриса принимает участие в проекте "Танцы со звездами", который транслируется на телеканале "Россия 1". Накануне состоялся выход очередного выпуска телешоу. Программа шла в записи, поэтому Мария Порошина смотрела ее дома, вместе с детьми.

Судя по всему, происходящее на экране так впечатлило артистку и ее наследниц, что они пустились в пляс. В личном "Инстаграм" Порошина опубликовала свежее видео. В кадре Мария и ее дочки, Аграфена и Глафира, весело танцуют.

В комментариях к публикации поклонники поблагодарили Марию Порошину за отличное выступление на шоу. Не могли пользователи Сети обойти вниманием детей звезды сериалов.

"Маша! Великолепно! Какие классные девчули!!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сколько энергии... Браво", "Офигеть,как двигаетесь", "Вот так... мама не отстает от своих непосед!!! Браво!!! Так держать!!!", "А мы также дома танцуем!!!", "Как приятно на вас смотреть, танцуют все!!", – отмечали пользователи Сети.

Напомним, у Марии Порошиной пятеро детей. Старшей дочери актрисы, Полине, уже 24 года. Первенца знаменитость родила от коллеги по цеху Гоши Куценко. В браке звезды с актером Ильей Древновым появились Аграфена, Глафира, Серафима. Полтора года назад Мария Порошина вновь стала мамой. Знаменитость родила сына Андрея. Личность отца мальчика артистка скрывает.

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Источник — dni.ru
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