Кадры с Аллегровой без грима и парика удивили поклонников

18.05.2020 | 10:09

Редкое фото Ирины Аллегровой без фотошопа вызвало взрывной эффект в Интернете. Никто и не догадывался, как звезда выглядит на самом деле.

Приятель артистки певец Александр Богданович решил разместить в Сети непривычную фотографию легендарной исполнительницы – на ней Ирина Аллегрова предстала без плотно сросшегося с ее образом кудрявого парика. На лице 68-летней певицы так же нет косметики – лишь слегка подкрашены глаза.

На сенсационном снимке Ирина Аллегрова позирует фотографу с Богдановичем и со своей приятельницей. Как рассказал автор публикации, кадр сделан в Майами, где у певицы раньше была квартира в престижном районе. К слову, несколько лет назад артистка продала зарубежную жилплощадь.

Для фанатов эстрадной дивы такой образ не привычен – на всех концертах Аллегрова появляется с пышной шевелюрой, а лицо блондинки всегда ярко накрашено. Впрочем, многие поклонники пришли к выводу, что без боевого раскраса звезда выглядит потрясающе и чуть ли не лучше, чем в гриме.

Действительно – лицо 68-летней звезды подтянуто и свежо. Такой мнение общественности подтвердила и специалист – косметолог Марта Орлова, сообщает издание "Комсомольская правда".

"Ее образ милый и свежий. Певица никогда не молодится, не скрывает цифры в паспорте, но благодаря грамотному уходу выглядит намного моложе своего возраста", – отметила эксперт.