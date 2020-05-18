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Галкин похвалился «святая святых» Аллы Борисовны - огородом

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Максим Галкин порадовал поклонников очередным семейным откровением. Он рассказал, что его звездная супруга обзавелась огородом на участке их особняка.

Певица балует своих домочадцев – юмориста и двойняшек Лизу и Гарри – свежими овощами и зеленью из теплицы. Увлекся на карантине садоводством и Максим Галкин.

Телеведущий поделился с поклонниками в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта лайфхаком, чем заняться на изоляции. Шоумен с гордостью показал грядки. Этой осенью Максим Галкин надеется получить хороший урожай моркови, лука, шпината и редиса.

Тепличные овощи идут на семейный стол. "Я нахожусь в святая святых. Алла придумала сделать на участке теплицу... Вы себе даже не представляете, какой тут аромат!" – похвастался юморист.

Отметим, Максим Галкин часто и с удовольствием делится семейными новостями с подписчиками в соцсети. В частности, много внимания он уделяет детям. Лиза и Гарри растут очень талантливыми, в чем не раз убеждались поклонники звездной пары. Двойняшки проявляют прекрасные артистические способности.

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Источник — dni.ru
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