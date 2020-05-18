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Александр Ширвиндт продолжает видеться с Захаровым и Державиным

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Александр Ширвиндт в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном рассказал о том, как проходит его карантин. Также артист признался, что часто вспоминает тех, кого уже нет на Земле.

За последние несколько лет мужчина похоронил троих близких друзей. Каждая новая церемония погребения – очередная психологическая травма. В 2018 году артист потерял самого близкого товарища – из жизни ушел Михаил Державин. Также не так давно умерли Марк Захаров и Галина Волчек. Михаил Ширвиндт с трудом переживает эти утраты.

Артисту исполнилось уже 86 лет, и он признается, что столь внушительная цифра его пугает. Сейчас звезда советского экрана редко снимается и вообще старается пореже покидать дачу.

Ширвиндт заявил, что по ночам к нему часто приходят близкие люди, которых уже нет в живых. "Миша Державин и Марк Захаров до сих пор снятся", – отметил артист. Он добавил, что в сновидениях друзья предстают такими, какими были во время последней встречи.

"Все мои уже померли. Снаряды все чаще рядом со мной падают, но я пока цел", – с грустью говорит Михаил Ширвиндт. Также мужчина объяснил, почему не пришел на очередную церемонию прощания со знакомым. "Сил нет уже по кладбищам ходить. Хочу силы для своих похорон сохранить", – мрачно шутит артист.

Сейчас актера поддерживает семья – жена Наталья и сын Михаил. А недавно у звезды советского кино появились правнуки – внучка артиста родила близнецов. Ширвиндт с юмором относится к возрасту и заявляет, что еще не сыграл свою лучшую роль.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Внучка артиста родила близнецов, а сын Михаил в 62 года ещё раз стал отцом в повторном браке)

Гость||

Это жизнь. Артист и режиссер достойный.

Имя: Гость
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