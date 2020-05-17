«Все время хочется есть»: Пригожин рассказал о тяготах самоизоляции

17.05.2020 | 12:30

Недавно в эфир вышел очередной выпуск шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Его гостями стали Иосиф Пригожин и его супруга – певица Валерия.

Пригласив звездную пару в студию, телеведущий Иван Ургант поинтересовался, как супруги проводят время на самоизоляции. Выяснилось, что у четы весьма разнообразный досуг: продюсер начал заниматься спортом, а его жена изучает французский язык и тренирует свой вокал.

Иосиф Пригожин рассказал, что во время карантина увлекся занятиями на беговой дорожке. Во время одной из тренировок ему даже удалось пробежать десять километров. В эфире шоу "Вечерний Ургант" также показали видео, на котором Пригожин нелепо пытается качать пресс, лежа на шаре для фитнеса.

Кроме того, у продюсера освободилось время для мужских дел. По словам знаменитости, он разобрал гараж и прибил там полки. Однако Иосиф Пригожин пожаловался, что наряду с физическими нагрузками самоизоляция стала испытанием для его живота.

"На самом деле, я живу около холодильника. Мне все время хочется есть", – признался артист в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Пригожин добавил, что старается тренировать не только мышцы, но и ум. Так, на карантине продюсер начал слушать аудиокниги.