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Тина Канделаки едва не лишилась волос

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Тина Канделаки заботится о своем имидже и красоте – много времени уделяет спорту и уходовым процедурам. А вот ахиллесовой пятой во внешности брюнетки оказалась голова, а точнее волосы, с которыми звезде пришлось изрядно помучиться. В какой-то момент она даже задумывалась о парике.

Популярная телеведущая и просто красавица Тина Канделаки очень тщательно следит за своим внешним видом. Девушка-скороговорка много и упорно занимается спортом и регулярно делает косметические процедуры. Сегодня она откровенно рассказала о серьезных проблемах с шевелюрой.

Оказалось, что двое выношенных детей мощно ударили по красоте телеведущей – у нее очень сильно стали выпадать волосы. “После двух беременностей выпадение было таким страшным, что я испугалась, что скоро меня ждет парик”, – призналась знаменитость.

Да и от природы локоны у Тины Канделаки были не лучшего качества. “Мне не очень повезло с волосами. Кудрявые, но не плотные. Седеть начали в 20 лет”, – ошарашила звезда.

Но со временем девушке удалось справиться с проблемной зоной, и теперь она обладательница шелковистых прядей и аккуратной прически. Кстати, телеведущая дала пару советов по уходу за волосами. В частности, рекомендовала делать массаж головы, регулярно мыть расческу и следить за питанием.

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Источник — dni.ru
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