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«Совсем не весело»: Васильев боится выходить на работу после случившегося с ним и Бабкиной

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Прошло две недели с того момента, как Надежда Бабкина покинула стены больницы, где ее лечили от двусторонней пневмонии. Актриса чувствует себя удовлетворительно. Это очень удивляет пользователей Сети, ведь в ее возрасте перенести такую тяжелую болезнь за достаточно короткий срок практически невозможно.

16 мая начинаются съемки новых выпусков "Модного приговора". В кадр возвращаются Александр Васильев и Надежда Бабкина. Ведущие передачи недавно переболели пневмонией. И если историк моды провел в больнице всего десять дней и наверняка успел вылечиться полностью, то за здоровье народной артистки, которая находилась в медучреждении целый месяц, до сих пор переживают многие.

Александр Александрович заметил, что Надежда Георгиевна похудела на несколько десятков килограммов из-за болезни. Сейчас артистка выглядит очень стройной. Кстати, Бабкина рассказала историку моды, что у нее было поражено 80% легких. Это шокировало телеведущего, ведь у него этот показатель был равен 20%.

Васильеву страшно выходить на работу, он опасается еще одной волны эпидемии. До сих пор неизвестно, как ведет себя иммунитет переболевших коронавирусом людей. Однако и у историка моды, и у артистки двухнедельный карантин подошел к концу, они имеют полное право приступить к съемкам.

"Все это совсем не весело. А что делать? Работать надо", – сказал Александр Александрович.

Напомним, в студии "Модного приговора" приняты все меры предосторожности. В съемочном павильоне сокращено количество людей до минимума. Ведущим было рекомендовано отказаться от администраторов и водителей, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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